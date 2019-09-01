В Краснодаре на месяц ограничат движение по одной из полос проспекта Чекистов
В Юбилейном микрорайоне Краснодара продолжается строительство хозяйственно-бытовой канализации. Работы затронут и проезжую часть главной магистрали района – проспекта Чекистов.
Со 2 сентября по 2 октября на участке от Харьковской в сторону въезда в ЮМР ограничат движение по одной из полос.
- Движение по правой полосе участка будет временно ограничено, но только в выходные дни. При этом для удобства жителей в будни, когда трафик на въезд в микрорайон значительно выше, полоса будет открыта для движения транспорта, — сказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.
Тем не менее, водителям следует учитывать это обстоятельство и быть готовыми к ограничениям.
ИСТОЧНИК KP.RU
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