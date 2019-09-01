2019-09-01T16:37:29+03:00
Общество

В Новороссийске в одном из дворов установили тренажеры, сфотографировали и увезли

Местные жители были возмущены до предела
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Осталась только качеляОсталась только качеля
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Удивительный случай произошел во дворе на улице Индустриальной около дома 1к7 в Новороссийске.

Жителей обрадовали рабочие, которые начали устанавливать новую детскую площадку, качели и тренажеры. Радость была недолгой. Следующим утром те же люди сделали несколько фотографий, все демонтировали и увезли в неизвестном направлении. Они прихватили с собой песочницу, которая там была до этого, и мусорный бак.

В управляющей компании развели руками и отравили негодующих жильцов в администрацию. Чиновники быстро сориентировались.

- Подрядчиком были установлены тренажеры ненадлежащего качества, в связи с чем администрация не приняла их в эксплуатацию. Вместе с тренажерами была демонтирована и песочница для последующего возврата и обмена поставщику по данному заказу. Будут установлены новые тренажеры и песочница в срок от двух недель. Опасные крепления будут закрыты. Жителей просим держать ситуацию на контроле и отписываться в комментариях, - рассказывают в администрации Приморского района.

Зачем рабочие забрали песочницу и мусорный бак осталось для новороссийцев загадкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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