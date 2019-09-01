2019-09-01T17:00:15+03:00
Общество

В Краснодаре вычистили более 500 дождеприемных колодцев

Специалисты привели в порядок более 5 км ливневок
Дмитрий ТУРЧЕНКО
Поделиться:
Фото пресс-службы администрации КраснодараФото пресс-службы администрации Краснодара
Изменить размер текста:

В Краснодаре продолжает работу новая муниципальная служба, которая занимается расчисткой ливневок. Этого никто не делал много лет, и на приведение в порядок всей городской сети уйдет не один месяц.

- С момента формирования и начала работы специализированная служба очистила от грязи и ила 5,2 км коллекторов различного диаметра — от 200 до 600 мм, а также свыше пятисот дождеприемных колодцев, - сообщают в пресс-службе администрации Краснодара.

Уровень загрязнения илом коллекторов на Адыгейской Набережной и Селезнева составлял 70-80%.

Расчисткой ливневок занимаются 4 четыре бригады из 25 человек, а помогают им шесть единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Краснодар: новости города»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Из-за высокой пожарной угрозы на Кубани запретили выходить в лес и разводить костры
Гандболистки «Кубани» выиграли свой первый матч без Евгения Трефилова
Восьмилетний шахматист из Сочи выиграл чемпионат мира в Китае
В Новороссийске в одном из дворов установили тренажеры, сфотографировали и увезли
В Анапе запретили плавать на надувных матрасах и катамаранах
В Краснодаре на месяц ограничат движение по одной из полос проспекта Чекистов
Ари и Скопинцев в стартовом составе «Краснодара» на матч против «Урала», Сулейманов и Мартынович вне заявки
Стартовал прием заявок на участие в конкурсе «Лидеры Кубани – движение вверх!»
В Краснодар прибыли еще два новых трамвая
Матч Урал – Краснодар покажут в амфитеатре парка Галицкого
Температура воды в Черном и Азовском морях 1 сентября: в Адлере теплее всего
На Кубани увеличилось количество ДТП и пострадавших в них