В Краснодаре вычистили более 500 дождеприемных колодцев
В Краснодаре продолжает работу новая муниципальная служба, которая занимается расчисткой ливневок. Этого никто не делал много лет, и на приведение в порядок всей городской сети уйдет не один месяц.
- С момента формирования и начала работы специализированная служба очистила от грязи и ила 5,2 км коллекторов различного диаметра — от 200 до 600 мм, а также свыше пятисот дождеприемных колодцев, - сообщают в пресс-службе администрации Краснодара.
Уровень загрязнения илом коллекторов на Адыгейской Набережной и Селезнева составлял 70-80%.
Расчисткой ливневок занимаются 4 четыре бригады из 25 человек, а помогают им шесть единиц техники.
ИСТОЧНИК KP.RU
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