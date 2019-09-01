Восьмилетний шахматист из Сочи выиграл чемпионат мира в Китае
Восьмилетний Артем Лебедев из Сочи выиграл чемпионат мира по шахматам в своей возрастной категории. Первенство проходило в китайском Вэйфане. Воспитанник 11-й спортивной школы курорта набрал 9 очков из 11 и опередил ставшего вторым участника из Казахстана и бронзового призера из Вьетнама.
Кроме Артема, еще два участника из России взяли «золото» - Савва Ветохин стал сильнейшим в возрасте до 10 лет, а Галина Михеева выиграла первенство среди девочек до 12 лет.
Кстати, недавно Артем Лебедев занял 6-е место на европейском юношеском первенстве в Братиславе.
ИСТОЧНИК KP.RU
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