Восьмилетний шахматист из Сочи выиграл чемпионат мира в Китае

СЕГОДНЯ 17:23 2019-09-01T17:23:39+03:00

Артем Лебедев - чемпион мира в возрасте до 8 лет

Недавно он стал шестым на европейском первенстве в Братиславе

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Восьмилетний Артем Лебедев из Сочи выиграл чемпионат мира по шахматам в своей возрастной категории. Первенство проходило в китайском Вэйфане. Воспитанник 11-й спортивной школы курорта набрал 9 очков из 11 и опередил ставшего вторым участника из Казахстана и бронзового призера из Вьетнама.

Кроме Артема, еще два участника из России взяли «золото» - Савва Ветохин стал сильнейшим в возрасте до 10 лет, а Галина Михеева выиграла первенство среди девочек до 12 лет.

Кстати, недавно Артем Лебедев занял 6-е место на европейском юношеском первенстве в Братиславе.

ИСТОЧНИК KP.RU