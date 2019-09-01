2019-09-01T17:23:39+03:00
Спорт

Восьмилетний шахматист из Сочи выиграл чемпионат мира в Китае

Недавно он стал шестым на европейском первенстве в Братиславе
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
Поделиться:
Артем Лебедев - чемпион мира в возрасте до 8 летАртем Лебедев - чемпион мира в возрасте до 8 лет
Изменить размер текста:

Восьмилетний Артем Лебедев из Сочи выиграл чемпионат мира по шахматам в своей возрастной категории. Первенство проходило в китайском Вэйфане. Воспитанник 11-й спортивной школы курорта набрал 9 очков из 11 и опередил ставшего вторым участника из Казахстана и бронзового призера из Вьетнама.

Кроме Артема, еще два участника из России взяли «золото» - Савва Ветохин стал сильнейшим в возрасте до 10 лет, а Галина Михеева выиграла первенство среди девочек до 12 лет.

Кстати, недавно Артем Лебедев занял 6-е место на европейском юношеском первенстве в Братиславе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Сочи: новости города»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Из-за высокой пожарной угрозы на Кубани запретили выходить в лес и разводить костры
Гандболистки «Кубани» выиграли свой первый матч без Евгения Трефилова
В Краснодаре вычистили более 500 дождеприемных колодцев
В Новороссийске в одном из дворов установили тренажеры, сфотографировали и увезли
В Анапе запретили плавать на надувных матрасах и катамаранах
В Краснодаре на месяц ограничат движение по одной из полос проспекта Чекистов
Ари и Скопинцев в стартовом составе «Краснодара» на матч против «Урала», Сулейманов и Мартынович вне заявки
Стартовал прием заявок на участие в конкурсе «Лидеры Кубани – движение вверх!»
В Краснодар прибыли еще два новых трамвая
Матч Урал – Краснодар покажут в амфитеатре парка Галицкого
Температура воды в Черном и Азовском морях 1 сентября: в Адлере теплее всего
На Кубани увеличилось количество ДТП и пострадавших в них