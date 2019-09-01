2019-09-01T18:02:10+03:00
Происшествия

Из-за высокой пожарной угрозы на Кубани запретили выходить в лес и разводить костры

Особый режим действует как минимум до 3 сентября
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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На территории Краснодарского края сохраняется угроза природных пожаров. В некоторых районах до 3 сентября объявлена чрезвычайная пожароопасность.

- Чрезвычайная пожароопасность (5 класс) сохранится в период 01-03 сентября по восточной половине и центральных районах Краснодарского края, и на Черноморском побережье в районе Анапы и ожидается по западной половине Краснодарского края, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В связи с этим в регионе введен особый противопожарный режим - запрещено разводить костры, а в некоторых местах и посещать леса. За нарушения режима предусмотрены крупные штрафы. При пожаре следует звонить по номеру 101.

В Краснодарском крае введен особый противопожарный режим.Видеокомментарий начальника Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Евгения Поддубного

ИСТОЧНИК KP.RU

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