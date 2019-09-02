2019-09-02T07:15:25+03:00
Звезды

В Анапе открылся фестиваль «Киношок»

Главный приз мероприятия – «Золотая Лоза»
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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Ежегодный кинофорум «Киношок» будет проходить в городе-курорте с 1 по 8 сентября. Глава региона был на открытии мероприятия и приветствовал всех участников.

Вениамин Кондратьев отметил, что «Киношок» играет важную просветительскую роль и объединяет людей разных поколений, стран и национальностей. Он также пожелал всем приятного просмотра и хорошего отдыха в Анапе.

- Фильмы, снятые кинематографистами России и стран СНГ, будут состязаться в пяти номинациях. Главный приз фестиваля – «Золотая Лоза» вручается за лучший полнометражный фильм, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Есть специальные номинации за режиссуру, сценарий, операторскую работу, женскую и мужскую роли. На конкурсе будут представлены и две ленты кубанских режиссеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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