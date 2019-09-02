Температура воды в Черном море 2 сентября: в Адлере теплее всего

СЕГОДНЯ 09:06 2019-09-02T09:06:09+03:00

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На курортах Краснодарского края царит прекрасная погода, а температура воды в Черном море еще летняя.

Теплее всего вода Черного моря в Адлере, Джубге и Туапсе – 26,7 градусов. В Сочи на 0,2 градуса меньше – 26,5 градусов. В Геленджике – 25,3 градусов.

В Анапе температура воды немного ниже – 24 градуса, а Новороссийске – 24,6.

Азовское море прохладнее Черного. Температура воды в Темрюке 24,2 градуса, в Приморско-Ахтарске -22, а в Ейске – 21.

- На Черноморском побережье 2 сентября без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду, местами порывы 12-14 метров в секунду. Температура воздуха днем 27…32 градуса, - рассказали в пресс-службе краснодарского Гидрометцентра.

ИСТОЧНИК KP.RU