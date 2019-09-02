2019-09-02T10:09:18+03:00
Происшествия

В Сочи мужчина на вокзале украл сумку у туриста

Злоумышленника задержали по горячим следам
Александра ПОДУШКО
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В Сочи мужчина на вокзале украл сумку у туристаВ Сочи мужчина на вокзале украл сумку у туристаФото: Архив "КП"
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В дежурную часть линейного отдела полиции на станции Адлер обратился житель Воронежской области. Он рассказал, что проходил досмотровый контроль на железнодорожном вокзале. Потерпевший положил сумку с документами и личными вещами на ленту интроскопа, но после не обнаружил ее.

Сотрудники уголовного розыска ЛОП на станции Адлер по горячим следам задержали предполагаемого грабителя. Им оказался 69-летний житель Ростова-на-Дону.

- В дежурной части злоумышленник рассказал, что увидел, как хозяин сумки замешкался, забирая багаж с ленты, и решил завладеть его имуществом. Забрав сумку, он направился к выходу, но был задержан сотрудниками транспортной полиции, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Сочинского ЛУ МВД России на транспорте.

На грабителя завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 158 УК РФ «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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