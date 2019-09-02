Новая школа в Московском микрорайоне Краснодара открыла свои двери для учеников

СЕГОДНЯ 10:23 2019-09-02T10:25:31+03:00

Изменить размер текста: A A

В Краснодаре открыли новую школу по улице имени Байбакова, 17. В филиале учебного заведения № 71 к началу учебного года сформировали 103 класса, 19 из них — первые. В школу приняли на обучение 3077 человек.

- Сегодня в Краснодаре открываются сразу 4 учреждения образования - два больших на Байбакова и Героя Аверкиева, а также два новых корпуса - в гимназии № 23 и школе № 81. Это хороший результат, но мы понимаем, что нужно строить еще больше, - сказал Евгений Первышов.

- Площадь территории школы составляет более 2,6 гектаров, общая площадь здания - 21,1 тысяча квадратных метров. Здесь три этажа, три спортзала, в них оборудованы скалодром, беговые дорожки, установлены велотренажеры. Актовый зал на 500 мест, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Для изучения основ астрономии в школе есть телескопы, купольный и виртуальный планетарии. В рамках внеклассной работы планируются занятия в лаборатории 3D-моделирования и в издательском центре.

ИСТОЧНИК KP.RU