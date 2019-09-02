На Кубани благотворительная акция помогла подготовить к учебе более 5 тысяч детей

СЕГОДНЯ 10:37 2019-09-02T10:37:48+03:00

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На Кубани прошла ежегодная акция министерства труда и социального развития региона «Соберем ребенка в школу!». Она длилась с 12 по 29 августа во всех районах края. Специалисты соцзащиты посетили 3,5 тысячи семей, находящихся на социальном сопровождении.

- К школе собрали 5074 детей. Из них 928 ребят получили школьную форму, 1558 -портфели и ранцы, 4085 детям выданы канцелярские товары, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Также 328 семей, состоящих на профилактическом учете, получили продуктовые и сладкие наборы, игрушки и развивающие игры, детскую мебель.

Напомним, новая школа в Московском микрорайоне Краснодара открыла свои двери для учеников. Здесь сформировали 103 класса, 19 из них – первые.

ИСТОЧНИК KP.RU