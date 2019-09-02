2019-09-02T11:04:58+03:00
Происшествия

В Краснодаре житель Новосибирска хотел вынести из магазина телефон

Ущерб составил 12 тысяч рублей
Александра ПОДУШКО
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Фото: пресс-служба Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краюФото: пресс-служба Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю
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В Краснодаре из одного гипермаркета поступил сигнал «Тревога» дежурному Росгвардии. Наряд вневедомственной охраны выехал на место ЧП.

- В магазине они задержал 34-летнего жителя Новосибирска. Как выяснилось, мужчина пытался вынести из магазина мобильный телефон. Он спрятал его в кармане брюк. По предварительным данным, ущерб составил 12 тысяч рублей, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.

Для дальнейшего разбирательства нарушитель был передан полиции.

Напомним, в Сочи мужчина на вокзале украл сумку у туриста. Злоумышленника задержали по горячим следам. В дежурной части злоумышленник рассказал, что увидел, как хозяин сумки замешкался, забирая багаж с ленты, и решил завладеть его имуществом. Забрав сумку, он направился к выходу, но был задержан сотрудниками транспортной полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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