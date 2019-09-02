В Мостовском районе мотоциклист получил травму в горах
Инцидент произошел еще 24 августа. Двое друзей из поселка Мостовского катались на мотоциклах по горным тропам в районе перевала Чертовы ворота Мостовского района.
- Неожиданно один из них потерял управление, съехал с тропы, упал с транспортного средства и повредил ногу. Молодые люди около 4 часов пытались спуститься с гор самостоятельно, но, обессилев, вызвали спасателей, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГКУ «Краснодарская краевая аварийно-спасательная служба «Кубань-СПАС».
В 16:00 на место выдвинулись 6 специалистов Псебайского отряда «Кубань-СПАС». Уже ночью спасатели вместе с встретившим их мотоциклистом достигли горы Ачешбок, где находился травмированный мужчина. Он промок под дождем с градом и прятался на дереве.
Ему помогли спуститься на землю, наложили вакуумную шину на голеностоп, напоили чаем. К 11:00 25 августа спасатели на носилках транспортировали пострадавшего к служебному автомобилю, пройдя около 12 километров. Там его передали сотрудникам скорой помощи.
ИСТОЧНИК KP.RU