2019-09-02T11:51:45+03:00
Происшествия

В Мостовском районе мотоциклист получил травму в горах

Он гонял с другом возле перевала Чертовы ворота
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: «Кубань-СПАС»Фото: «Кубань-СПАС»
Изменить размер текста:

Инцидент произошел еще 24 августа. Двое друзей из поселка Мостовского катались на мотоциклах по горным тропам в районе перевала Чертовы ворота Мостовского района.

- Неожиданно один из них потерял управление, съехал с тропы, упал с транспортного средства и повредил ногу. Молодые люди около 4 часов пытались спуститься с гор самостоятельно, но, обессилев, вызвали спасателей, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГКУ «Краснодарская краевая аварийно-спасательная служба «Кубань-СПАС».

В 16:00 на место выдвинулись 6 специалистов Псебайского отряда «Кубань-СПАС». Уже ночью спасатели вместе с встретившим их мотоциклистом достигли горы Ачешбок, где находился травмированный мужчина. Он промок под дождем с градом и прятался на дереве.

Ему помогли спуститься на землю, наложили вакуумную шину на голеностоп, напоили чаем. К 11:00 25 августа спасатели на носилках транспортировали пострадавшего к служебному автомобилю, пройдя около 12 километров. Там его передали сотрудникам скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Лабинском районе отремонтируют больницу
На Кубани назначили нового заместителя прокурора
В Выселковском районе мужчина задушил знакомую зарядкой от телефона и ограбил
Сергей Вальтер ушел с должности генерального директора ГК «Кубань»
В Староминском районе местные жители украли с бахчи 70 арбузов
Новая легенда города Сочи
В Сочи по дороге на Большой Ахун ограничат движение транспорта
ГК «ЮгСтройИнвест» объявляет прием заявок на участие в Кубке по мини-футболу
В Краснодаре в школе по улице Героя Аверкиева прошли 4 торжественные линейки
В Краснодаре наградили прапорщика, который с напарником ликвидировал стрелка
В Краснодаре кондуктор умерла в трамвае
В Краснодаре житель Новосибирска хотел вынести из магазина телефон
Вениамин Кондратьев поздравил школьников с праздником
На Кубани благотворительная акция помогла подготовить к учебе более 5 тысяч детей
Новая школа в Московском микрорайоне Краснодара открыла свои двери для учеников
В Сочи мужчина на вокзале украл сумку у туриста