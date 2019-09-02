В Краснодаре в школе по улице Героя Аверкиева прошли 4 торжественные линейки

СЕГОДНЯ 12:05 2019-09-02T12:05:31+03:00

В этом учреждение самое большое количество первых классов

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Новая школа на 1550 мест в одну смену открыла свои двери для учеников. Она находится в Восточно-Кругликовском микрорайоне по Героя Аверкиева, 32.

- Здесь прошло сразу 4 торжественные линейки. Главными героями самой первой в 08:30 стали первоклассники - к началу учебного года здесь сформировано 24 первых класса. В течение дня также прошли линейки для остальных возрастных групп, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Для школьников начальных классов сделали отдельный вход в корпус, есть специально выделенная территория, на которой установлен большой игровой комплекс «Фрегат».

Помимо учебных классов, здесь есть столовая на 600 мест, пищеблок, профильные кабинеты, большой актовый и 3 спортивных зала. Классы оборудованы интерактивными досками и проекторами. Полностью укомплектованы кабинеты физики и химии, в школе 8 лингафонных кабинетов.

Напомним, Вениамин Кондратьев поздравил школьников с праздником. Он посетил новое образовательное учреждение в Краснодаре.

ИСТОЧНИК KP.RU