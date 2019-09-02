ГК «ЮгСтройИнвест» объявляет прием заявок на участие в Кубке по мини-футболу
14 сентября в микрорайоне «Губернский» состоится футбольный турнир. Общий призовой фонд составит 200 000 рублей. Принять участие может любая команда 18+
Фото: "ЮгСтройИнвест»
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Соревнования пройдут в преддверии праздника и будут приурочены к 226-летию Краснодара. Ознакомиться с положением о проведении Кубка, а также скачать форму заявки Вы можете на сайте https://mkr-gubernskiy.ru/akcii/turnir-po-futbolu-kubok-gruppy-kompanij-yugstrojinvest/.
Организатор – группа компаний «ЮгСтройИнвест». Мероприятие пройдет при участии «Центра физкультурно-массовой работы» муниципального образования город Краснодар.
ИСТОЧНИК KP.RU