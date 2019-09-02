Новая легенда города Сочи

СЕГОДНЯ 12:26 2019-09-02T12:26:46+03:00

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За 2,5 месяца прошло 24 шоу, первый мюзикл о городе Сочи увидели более 10 000 жителей и гостей города-курорта. Восторг, овации, восхищение, благодарность зрителей – это настоящая награда для организаторов и артистов шоу «ВЛЮБЛЕННЫЕ В СОЧИ».

Такой формат представлений – совершенно инновационный для Сочи, да и, пожалуй, всей страны. Отдыхающие и сочинцы, не совсем понимая, что им ожидать от просмотра, становились зрителями шоу и оставались в полном восторге. Что такое «ВЛЮБЛЕННЫЕ В СОЧИ»? Кто-то пишет и говорит, что это шоу, кто-то называет мюзиклом, кто-то цирковым представлением или концертом. Главное, что все, кто увидел «ВЛЮБЛЕННЫХ В СОЧИ» единогласны в своих рецензиях – проект нужен городу, он перевернул все представления о театральных и шоу постановках, которые ранее видел сочинский зритель и подарил настоящий праздник гостям «Летнего театра». Более 40 артистов, сотни шикарных костюмов, шикарные декорации, организационная и техническая команда проекта – все в ожидании продолжения истории шоу в следующем сезоне.

На вопрос, смогут ли зрители в следующем году увидеть потрясающее шоу «ВЛЮБЛЕННЫЕ В СОЧИ», руководитель проекта Максим Садков отвечает: «Все целиком и полностью зависит от поддержки зрителей, в особенности жителей города. У Сочи особенная история и атмосфера, если мы хотим, донести наши ценности, историю, если хотим, чтобы гости города и сочинцы любили, уважали, ценили наш уникальный город, значит мы все вместе найдем решения и возможности, как сделать так, чтобы проект стал традиционным. Шоу нуждается в поддержке Администрации города и края, меценатов, ведь его стоимость – десятки миллионов рублей, которые на данный момент являются нашим подарком городу, мы просто хотели попробовать сотворить чудо, подарив новую легенду города Сочи и внеся вклад в его историю. Думаю, у нас это получилось. Теперь будущее проекта зависит только от нас с вами, поэтому будем стараться, чтобы «Влюбленные в Сочи» и в 2020 году продолжили радовать зрителей».

За 2,5 месяца шоу «ВЛЮБЛЕННЫЕ В СОЧИ» стало не просто представлением, оно вдохнуло новую жизнь в стены «Летнего театра», наполнило атмосферой парк имени Фрунзе и стало своеобразным движением в поддержку города Сочи и выражением любви к нему. Еще в мае месяце около театра была установлена стела «Влюбленные в Сочи», которая стала символом любви людей друг к другу и к городу Сочи, пользуясь бешеной популярностью среди желающих сделать фото. Организаторы внесли свой благотворительный вклад и еще одним подарком стал благотворительный показ мюзикла для ветеранов, многодетных и малообеспеченных семей, для детей с ограниченными возможностями. Это лишь часть тех добрых дел, которые были реализованы в рамках проекта.

«ВЛЮБЛЕННЫЕ В СОЧИ» - уникальный проект для Сочи, для России и мы надеемся, что у него большое будущее. А пока мы поздравляем всю команду шоу с триумфальным завершением сезона и ждем с нетерпением встречи в 2020 году. Спасибо за сказку, которую вы подарили городу Сочи!

Справки по телефону: 8-800-201-10-30 Информация и билеты: WWW.SOCHISHOW.RU Адрес: г. Сочи, ул. Черноморская 11/1, ЛЕТНИЙ ТЕАТР

ИСТОЧНИК KP.RU