В Староминском районе местные жители украли с бахчи 70 арбузов
В дежурную часть Староминского района с заявлением о краже обратился местный житель. Он рассказал, что ночью с его бахчи двое неизвестных похитили 70 арбузов, общим весом 360 килограммов.
Одному из злоумышленников удалось сбежать, а второго заявитель удерживал до приезда полицейских. Вскоре задержали и второго подозреваемого. Обвиняемыми в краже оказались местные жители в возрасте 21 и 27 лет.
Они спрятали плоды в гараже, а позже хотели продать, но не успели.
- На парней завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (Кража). Им грозит до 5 лет тюрьмы, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU