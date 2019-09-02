В Староминском районе местные жители украли с бахчи 70 арбузов

СЕГОДНЯ 12:37 2019-09-02T12:37:26+03:00

Они спрятали их в гараже и собирались продать

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В дежурную часть Староминского района с заявлением о краже обратился местный житель. Он рассказал, что ночью с его бахчи двое неизвестных похитили 70 арбузов, общим весом 360 килограммов.

Одному из злоумышленников удалось сбежать, а второго заявитель удерживал до приезда полицейских. Вскоре задержали и второго подозреваемого. Обвиняемыми в краже оказались местные жители в возрасте 21 и 27 лет.

Они спрятали плоды в гараже, а позже хотели продать, но не успели.

- На парней завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (Кража). Им грозит до 5 лет тюрьмы, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU