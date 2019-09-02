2019-09-02T13:01:30+03:00
Происшествия

В Выселковском районе мужчина задушил знакомую зарядкой от телефона и ограбил

Родственница потерпевшей обнаружила ее труп
Александра ПОДУШКО
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Фото: СУ СК РФ по краюФото: СУ СК РФ по краю
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- В Выселковском районе СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 23-летнего жителя Славянского района. Он подозревается в убийстве 25-летней местной жительницы, совершенном из корыстных побуждений (п.«з» ч.2 ст.105 УК РФ), - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Девушка проживала в одном из домов на улице Партизанской в станице Выселки. 22 августа к ней в гости из Славянского района приехал ее знакомый.

У мужчин был план, как ограбить девушку. Когда хозяйка дома отвлеклась, он задушил ее шнуром от зарядки для м телефона, после чего похитил ювелирные украшения, мобильный телефон, а также банковскую карту и скрылся.

Так как потерпевшая не отвечала на звонки, наследующий день к ней домой пришла родственница, которая обнаружила ее тело. Он вызвала полицейских.

Злоумышленника задержали, он заключен под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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