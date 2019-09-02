2019-09-02T13:13:01+03:00
Общество

На Кубани назначили нового заместителя прокурора

Им стал старший советник юстиции Орлов Роман Викторович
Александра ПОДУШКО
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Фото: прокуратура краяФото: прокуратура края
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В Краснодарском крае назначили нового заместителя прокурора.

В 2001 году Орлов Роман Викторович окончил юридический факультет Иркутского государственного университета. Он проходил службу в прокуратуре Иркутской области. Он был следователем Октябрьского района, старшим следователем и следователем по особо важным делам отдела по расследованию особо важных дел.

- В 2006 года перешел в прокуратуру Краснодарского края. Здесь он трудился в должностях начальника отдела по надзору за расследованием преступлений, начальника отдела по надзору за следствием в следственных органах СК, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

С ноября 2017 года работал транспортным прокурором Южной транспортной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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