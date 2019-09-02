В Лабинском районе отремонтируют больницу

СЕГОДНЯ 13:32 2019-09-02T13:32:52+03:00

Приведут в порядок сразу два отделения

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В Лабинской ЦРБ в рамках напроекта запланирована замена кровли, системы отопления, дверей, окон, капитальный ремонт внутренних помещений. На эти цели из краевого бюджета было выделено более 14 миллионов рублей.

В районной больнице приведут в порядок сразу два отделения -гинекологическое и патологии беременных.

- На время ремонта работа по гинекологическому профилю в ЦРБ не прерывается, пациенты переведены в соседние отделения, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

На Кубани в рамках нацпроекта «Здравоохранение» разработано семь региональные проектов.

Напомним, в Краснодаре в школе по улице Героя Аверкиева прошли 4 торжественные линейки. В этом учреждение самое большое количество первых классов.

ИСТОЧНИК KP.RU