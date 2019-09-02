В Лабинском районе отремонтируют больницу
В Лабинской ЦРБ в рамках напроекта запланирована замена кровли, системы отопления, дверей, окон, капитальный ремонт внутренних помещений. На эти цели из краевого бюджета было выделено более 14 миллионов рублей.
В районной больнице приведут в порядок сразу два отделения -гинекологическое и патологии беременных.
- На время ремонта работа по гинекологическому профилю в ЦРБ не прерывается, пациенты переведены в соседние отделения, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
На Кубани в рамках нацпроекта «Здравоохранение» разработано семь региональные проектов.
Напомним, в Краснодаре в школе по улице Героя Аверкиева прошли 4 торжественные линейки. В этом учреждение самое большое количество первых классов.
ИСТОЧНИК KP.RU