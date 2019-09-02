На Дне города в Новороссийске выступит пилотажная команда «Русские витязи»

СЕГОДНЯ 13:54 2019-09-02T13:54:36+03:00

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В 181-й день рождения в Новороссийске пройдет более 250 праздничных программ. Среди них и авиационная группа высшего пилотажа «Русские витязи», которая выступит в городе- герое 14 сентября в небе над «Малой землей». Жители города смогут увидеть не только выступление асов, но и репетиции.

- Репетиция пройдет 12 сентября в 14 часов в небе над мемориалом «Малая земля», - сообщил в Инстаграме мэр Новороссийска Игорь Дяченко. – Основное выступление пройдет 14 сентября в 14 часов в том же месте. «Русские витязи» - единственная пилотажная команда в мире, выполняющая групповой высший пилотаж на самолётах класса «тяжёлый истребитель». Выполняют групповой и одиночный пилотаж на многоцелевых высокоманевренных истребителях Су-30.

ИСТОЧНИК KP.RU