Новый сервис «Ростелеком Налоги» поможет получить налоговый вычет

СЕГОДНЯ 14:37 2019-09-02T14:37:47+03:00

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Воспользовавшись услугой, клиент может заказать подготовку декларации и получить всесторонние консультации по налоговому вычету.

Сервис имеет интуитивно понятный интерфейс, готовые решения по видам вычетов (социальный, имущественный, инвестиционный и другие), пошаговую инструкцию и доступ к бесплатной консультации. Средний срок подготовки документов — 1 день.

«”Ростелеком” продолжает расширять линейку сервисов для повышения комфорта и экономии времени наших клиентов. Теперь мы поможем вернуть в семейный бюджет часть денег, потраченных на приобретение недвижимости, на образование, на лечение и другие нужды. Часто наши сограждане сталкиваются с трудностями при оформлении налогового вычета. Заполнение декларации требуют не только времени, но и профессиональных знаний. Поэтому мы запустили такой сервис, который избавляет наших клиентов от забот по оформлению документов и делает это максимально оперативно, просто и гарантированно качественно», — отметила Анна Роднова, заместитель директора макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком», директор по работе с массовым сегментом.

Новый сервис сразу определяет максимальную сумму, возможную к возврату и фиксирует стоимость услуги, которая на текущий момент находится в диапазоне 800-1100 рублей. При подаче документов на каждом шаге для клиентов доступна консультация личного налогового эксперта как по телефону, так и на сайте. Сервис полностью автоматизирован и не требует ручного ввода данных — достаточно загрузить фотографии или скан-копии документов, остальное система сделает сама. Безопасность процедуры гарантируется современными технологиями защиты информации, а оплата за услугу осуществляется только после подготовки самой декларации.

«Пользу и удобство сервиса «Ростелеком Налоги» сложно переоценить. Я давно намеревался оформить налоговый вычет за приобретение квартиры, но тяжелый опыт знакомых и коллег, которые в свое время столкнулись со множеством трудностей при оформлении документов, все время удерживал меня от задуманного. С запуском услуги «Ростелекома» я удивился, насколько это может быть просто и доступно. Буквально за несколько дней я собрал документы и оформил декларацию. Жду поступления денег на счет», — поделился Андрей Гореликов, клиент «Ростелекома» из Ростова-на-Дону.

На сегодняшний день услугой воспользовались уже более 140 тыс. человек и вернули в общей сумме более 150 млн рублей. Заказать декларацию или узнать подробную информацию о сервисе «Ростелеком Налоги» можно на сайте, по телефону 8-800-301-09-22 или в центрах продаж и обслуживания компании.

ИСТОЧНИК KP.RU