Сочи Парк перешел на осенний режим работы

СЕГОДНЯ 15:16 2019-09-02T15:16:43+03:00

Со 2 сентября изменились тарифы на посещение и время работы первого тематического парка страны

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При этом программа шоу и представлений в сентябре останется идентичной летней.

До 22 сентября Сочи Парк принимает гостей с 11:00 до 21:00, с 23 по 30 сентября – с 11:00 до 20:00, со 2 по 20 октября – с 11:00 до 18.00, кроме того, в октябре появляются и первые выходные дни. С 23 октября по 10 ноября, в период главного тематического праздника осени Дня Рождения Бабы Яги, время работы увеличивается с 11:00 до 21:00.

С 13 ноября Парк переходит на прогулочный режим, когда для посещения открыты зоны для променада, несколько аттракционов. На новогодних каникулах, с 27 декабря 2019 по 8 января 2020 года, вновь все аттракционы будут принимать гостей, обновится программа мероприятий, а время работы увеличится до 20.00.

У Колеса Времени, нового аттракциона «Богатырски гонки» у отеля-замка «Богатырь» и детского развлекательного комплекса «Страна Медведия» свой режим, без выходных, не зависящий от графика работы Сочи Парка.

Осенние тарифы на посещение снизятся. Актуальная информация о времени работы, тарифах и мероприятиях – на sochipark.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU