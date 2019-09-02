Сочинская полиция выясняет обстоятельства смерти местной жительницы

СЕГОДНЯ 15:30 2019-09-02T15:30:56+03:00

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В Хостинском районе Сочи недалеко от остановки Красная воля обнаружено тело 46-летней местной жительницы. Судя по всему, тело пролежало здесь довольно долгое время – оно было обглодано животными.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - пишут «Кубанские новости» со ссылкой на помощника руководителя следственного управления по взаимодействию со СМИ Анну Пушкину.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность и местонахождение подозреваемого в убийстве.

Напомним, в Выселковском районе СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 23-летнего жителя Славянского района. Он подозревается в убийстве 25-летней местной жительницы, совершенном из корыстных побуждений.Девушка проживала в одном из домов на улице Партизанской в станице Выселки.

ИСТОЧНИК KP.RU