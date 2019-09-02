На Кубани пройдет День открытых дверей учреждений допобразования

СЕГОДНЯ 16:02 2019-09-02T16:02:32+03:00

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На Кубани 7 и 8 сентября 2019 году пройдет День открытых дверей во всех 247 учреждениях дополнительного образования. О своей работе детям и родителям расскажут в центрах и домах творчества, детско-юношеских спортивных школах, станциях юных техников и автогородках.

- Родители смогут выбрать, каким видом полезного досуга будут заниматься их дети. В рамках мероприятий состоятся выступления творческих коллективов, выставки и ярмарки-продажи детских работ, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Стоит отметить, что на Кубани работает информационный портал «Система дополнительного образования детей в крае». Здесь можно найти самую полную и актуальную информацию обо всех организациях допобразования детей.

Сейчас дополнительными видами досуга охвачено порядка 350 тысяч детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU