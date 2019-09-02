Мануэл Фернандеш перешел в ФК «Краснодар»

СЕГОДНЯ 16:17 2019-09-02T16:17:29+03:00

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ФК «Краснодар» объявил о заключении контракта с португальским полузащитником Мануэлом Фернандешем. Ранее футболист выступал за «Локомотив».

- Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш обучался в школе «Бенфики» и дебютировал в составе основной команды в сезоне 2003/04. В следующем сезоне он вошел в стартовый состав команды и помог ей стать чемпионом Португалии, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе ФК «Краснодар».

После двух лет в «Бенфике», а также полугодичных аренд в «Портсмут» с «Эвертоном», в 2007 году, Фернандеш заключил с «Валенсией» контракт на шесть лет. Однако он отыграл за клуб лишь половину оговоренного срока, а затем был выкуплен турецким «Бешикташем». За команду из-Стамбула футболист играл 4 года. За это время Фернандеш забил 20 голов и отметился 41 результативной передачей в 112 матчах.

В 2014 году спортсмен подписал долгосрочный контракт с московским «Локомотивом», где и выступал до последнего времени.

ИСТОЧНИК KP.RU