В Краснодаре ликвидировали крупный пожар на ГМР
Загорелась жилая постройка [видео]
ФОТО: Архив "КП"
Изменить размер текста:
2 сентября в 14:01 очевидцы позвонили диспетчеру и сообщили, что начался пожар на улице Валерия Гассия. По вызову сразу выехали спасатели, которые были на месте возгорания через 5 минут.
В Краснодаре начался крупный пожар на ГМР.Источник: @golovinamashaaaa
- В 14:07 приехало первого подразделение пожарных, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС края. - Выяснилось, что горела жилая постройка на площади 30 квадратных метров. Пламя локализовали в 14:09, ликвидировали в 14:28. На месте работали 2 пожарные машины и 6 спасателей. Погибших и пострадавших нет.
ИСТОЧНИК KP.RU