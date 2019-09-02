2019-09-02T16:27:16+03:00
Общество

В Краснодаре ликвидировали крупный пожар на ГМР

Загорелась жилая постройка [видео]
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: Архив "КП"ФОТО: Архив "КП"
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2 сентября в 14:01 очевидцы позвонили диспетчеру и сообщили, что начался пожар на улице Валерия Гассия. По вызову сразу выехали спасатели, которые были на месте возгорания через 5 минут.

В Краснодаре начался крупный пожар на ГМР.Источник: @golovinamashaaaa

- В 14:07 приехало первого подразделение пожарных, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС края. - Выяснилось, что горела жилая постройка на площади 30 квадратных метров. Пламя локализовали в 14:09, ликвидировали в 14:28. На месте работали 2 пожарные машины и 6 спасателей. Погибших и пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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