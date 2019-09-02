В Краснодаре из двора угнали BMW и Lamborghini
Из обычного двора частного дома на улице Шоссейной в Краснодаре угнали BMW и Lamborghini. Но речь идет не о дорогих иномарках, а о велосипеде и самокате.
Хозяев не было дома, когда через забор к ним во двор пробрался злоумышленник. Ему под руку попался велосипед марки BMW и самокат Lamborghini. 25-летняя хозяйка, обнаружив пропажу, вызвала полицию.
Выяснилось, что воришка прихватил с собой еще и пылесос. Ущерб пострадавшая оценила в 27 тысяч рублей.
- Возбуждено уголовное дело о краже. Идет поиск злоумышленника, - сообщил «КП-Кубань» источник в правоохранительных органах.
ИСТОЧНИК KP.RU
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