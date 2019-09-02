2019-09-02T16:49:41+03:00
Происшествия

В Краснодаре из двора угнали BMW и Lamborghini

Воры прихватили с собой и пылесос
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Полиция ищет вораПолиция ищет вораФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Из обычного двора частного дома на улице Шоссейной в Краснодаре угнали BMW и Lamborghini. Но речь идет не о дорогих иномарках, а о велосипеде и самокате.

Хозяев не было дома, когда через забор к ним во двор пробрался злоумышленник. Ему под руку попался велосипед марки BMW и самокат Lamborghini. 25-летняя хозяйка, обнаружив пропажу, вызвала полицию.

Выяснилось, что воришка прихватил с собой еще и пылесос. Ущерб пострадавшая оценила в 27 тысяч рублей.

- Возбуждено уголовное дело о краже. Идет поиск злоумышленника, - сообщил «КП-Кубань» источник в правоохранительных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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