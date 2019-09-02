Краснодарцев приглашают принять участие в конкурсе «Лидеры Кубани — движение вверх!»

СЕГОДНЯ 17:44 2019-09-02T18:46:08+03:00

Победа в нем может стать хорошим шагом в карьере

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В Краснодаре стартовал прием заявок для участия в конкурсе «Лидеры Кубани — движение вверх!». Победители и лауреаты смогут пройти обучение по специальным программам в ведущих ВУЗах России. 100 финалистов попадут в краевой кадровый резерв.

- Это второй конкурс. Наиболее активными себя показали жители краевой столицы – более 40% заявок в 2018 году поступило именно от них. При этом, 9 из 25 победителей – представители регионального центра, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Конкурс проводится в четыре этапа. На первом нужно ответить на вопросы и записать видеообращение на тему «Чем я могу способствовать развитию Краснодарского края»? Второй, который пройдет в октябре, подразумевает прохождение онлайн-тестирования кандидатами на победу. В итоге выберут 400 человек, которым предстоят очные испытания. В итог, 100 лучших попадут в резерв управленческих кадров Кубани. В финале, который пройдет 30 ноября, определят 22 лауреата и 3 победителей.

Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте лидерыкубани.рф

ИСТОЧНИК KP.RU