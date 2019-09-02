Две новые школы начнут строить в Краснодаре в 2019 году

СЕГОДНЯ 18:25 2019-09-02T18:25:07+03:00

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На Кубани в рамках реализации приоритетного нацпроекта «Образование» построят 8 школ, которые смогут принять более 9 тысяч учеников. Также запланировано возведение 12 детских садов на 3 тысячи мест. На эти цели потратят 8,5 млрд рублей.

- Сегодня открылись школы в краевой столице и Динском районе, а также детский сад в Краснодаре. Сейчас возводятся еще четыре общеобразовательных учреждения, которые сдадут в 2020-2021 годах. Де откроют в Краснодаре и по одной в Кореновске и Армавире, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

До конца 2019 года начнут строительство еще двух больших школ в Краснодаре. Также запланировано возведения еще трех детсадов – двух в краевом центре и одного в Кореновске. Помимо этого, пять детских садов на 1140 мест будут готовы до конца этого года. Два в Новороссийске, по одному – в Сочи, Анапе и Динском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU