2019-09-02T18:25:07+03:00
Общество

Две новые школы начнут строить в Краснодаре в 2019 году

Это делают в рамках национального проекта «Образование»
Максим ОСОКИН
Поделиться:
Фото: krd.ruФото: krd.ru
Изменить размер текста:

На Кубани в рамках реализации приоритетного нацпроекта «Образование» построят 8 школ, которые смогут принять более 9 тысяч учеников. Также запланировано возведение 12 детских садов на 3 тысячи мест. На эти цели потратят 8,5 млрд рублей.

- Сегодня открылись школы в краевой столице и Динском районе, а также детский сад в Краснодаре. Сейчас возводятся еще четыре общеобразовательных учреждения, которые сдадут в 2020-2021 годах. Де откроют в Краснодаре и по одной в Кореновске и Армавире, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

До конца 2019 года начнут строительство еще двух больших школ в Краснодаре. Также запланировано возведения еще трех детсадов – двух в краевом центре и одного в Кореновске. Помимо этого, пять детских садов на 1140 мест будут готовы до конца этого года. Два в Новороссийске, по одному – в Сочи, Анапе и Динском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24