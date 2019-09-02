2019-09-02T19:05:54+03:00
Экономика

На Кубани проведут конкурс бизнес-идей среди школьников и студентов

Победители смогут получить наставников и реализовать свой проект
Максим ОСОКИН
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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В Краснодарском крае проведут конкурс бизнес-идей среди школьников и студентов. Победители смогут с помощью наставников реализовать свои проекты на практике.

- Помимо прочего, для учащихся проведут тестирование, которое поможет выявить у них «коммерческую жилку». Также их ждет бизнес-игра, которая поможет будущим бизнесменам понять, какие проблемы могут возникнуть у начинающих предпринимателей и как их решать, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В кубанских школах пройдут открытые уроки с участием бизнесменов. Они расскажут о развитии своего дела, мерах господдержки. Также в регионе будут проводить образовательные семинары, продолжит работать школа молодого предпринимателя.

Стоит отметить, что подобный проект направлен на развитие в России малого и среднего предпринимательства. К 2024 году доля данного сегмента в ВВП страны должна достигнуть 50%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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