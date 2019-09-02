На Кубани проведут конкурс бизнес-идей среди школьников и студентов
В Краснодарском крае проведут конкурс бизнес-идей среди школьников и студентов. Победители смогут с помощью наставников реализовать свои проекты на практике.
- Помимо прочего, для учащихся проведут тестирование, которое поможет выявить у них «коммерческую жилку». Также их ждет бизнес-игра, которая поможет будущим бизнесменам понять, какие проблемы могут возникнуть у начинающих предпринимателей и как их решать, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
В кубанских школах пройдут открытые уроки с участием бизнесменов. Они расскажут о развитии своего дела, мерах господдержки. Также в регионе будут проводить образовательные семинары, продолжит работать школа молодого предпринимателя.
Стоит отметить, что подобный проект направлен на развитие в России малого и среднего предпринимательства. К 2024 году доля данного сегмента в ВВП страны должна достигнуть 50%.
ИСТОЧНИК KP.RU