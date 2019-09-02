2019-09-02T19:44:59+03:00
Общество

«Кино» будет. В Краснодаре сняли арест с земель под долгостроем

Такое решение принял суд
Максим ОСОКИН
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Фото: жккино.рфФото: жккино.рф
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В Краснодаре суд снял арест с земель, находящихся под ЖК «Мультиплекс Кино». С таким ходатайством обратилась администрация краевого центра.

- Теперь новый инвестор сможет приступить к достройке многоквартирных домов. Стоит отметить, что арест на земельные участки наложили в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, - говорится на официальной странице мэрии столицы Кубани в одной из соцсетей.

Напомним, возведение ЖК «Мультиплекс Кино» стартовало в 2014 году. Проект подразумевал строительство семи многоэтажных жилых домов по 18 этажей. Работы на объекте велись до 2016 года, а в конце 2017 стало известно об аресте подрядчика.

В апреле 2019-го расследование уголовного дела в отношении двоих организаторов и одного участника правонарушения было завершено. Следователи установили, что они использовали деньги дольщиков по своему усмотрению. От их действий пострадали свыше 1 тысячи человек, ущерб оценивается более чем в 754 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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