2019-09-03T07:19:40+03:00
Происшествия

В Сочи произошел пожар в четырехэтажном доме

По предварительным данным, есть один пострадавший
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
В Сочи произошел пожар в четырехэтажном домеВ Сочи произошел пожар в четырехэтажном домеФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В 00:03 3 августа диспетчеру сочинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре. На улице Лечебной загорелась квартира в четырехэтажном доме.

Незамедлительно к месту вызова были направлены подразделения МЧС России. Они установили, что существует угроза распространения пожара на соседние квартиры. Был объявлен повышенный ранг пожара.

По предварительным данным, сотрудники МЧС спасли 18 человек, есть один пострадавший.

- 01:57 пожар локализован на площади 800 квадратных метров. На месте работали 63 человека личного состава и 20 единиц техники. В 02:47 ликвидировали открытое горение. В 03:57 пожар полностью потушили, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Сочи СК выясняет причины гибели мужчины в пожаре
В Геленджике на открытии бархатного сезона выступит «Технология»
Температура воды в Черном море 3 сентября: в Адлере и Сочи теплее всего
В Новороссийске в День города запустят воздушных змеев
На Кубани фермеры оказались на грани разорения из-за высокой аренды
На Кубани медики изменили ток крови, чтобы спасти 81-летнюю пациентку
Самолет сообщением Челябинск - Анталья экстренно приземлился в Краснодаре
В Сочи пройдет первый горный трейл-марафон
В Сочи закроют для грузового транспорта несколько участков федеральных трасс
«Кино» будет. В Краснодаре сняли арест с земель под долгостроем
На Кубани проведут конкурс бизнес-идей среди школьников и студентов
Две новые школы начнут строить в Краснодаре в 2019 году
Краснодарцев приглашают принять участие в конкурсе «Лидеры Кубани — движение вверх!»
В Краснодаре открыли новый детский сад на улице Жигуленко
В Сочи мужчина заразил ВИЧ свою гражданскую жену
В Краснодаре из двора угнали BMW и Lamborghini
В Анапе поймали с поличным высокопоставленного полицейского-взяточника
Сотрудники кубанского ФСБ поймали наркоторговца
В Краснодаре ликвидировали крупный пожар на ГМР
Мануэл Фернандеш перешел в ФК «Краснодар»
На Кубани пройдет День открытых дверей учреждений допобразования
В Анапе родители потеряли 6-летнего сына
Сочинская полиция выясняет обстоятельства смерти местной жительницы
Сочи Парк перешел на осенний режим работы
ВТБ начинает продажи ОФЗ-н четвертого выпуска