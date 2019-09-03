СЕГОДНЯ 07:19 2019-09-03T07:19:40+03:00

В Сочи произошел пожар в четырехэтажном доме Фото: Архив "КП"

По предварительным данным, есть один пострадавший

Изменить размер текста: A A

В 00:03 3 августа диспетчеру сочинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре. На улице Лечебной загорелась квартира в четырехэтажном доме.

Незамедлительно к месту вызова были направлены подразделения МЧС России. Они установили, что существует угроза распространения пожара на соседние квартиры. Был объявлен повышенный ранг пожара.

По предварительным данным, сотрудники МЧС спасли 18 человек, есть один пострадавший.

- 01:57 пожар локализован на площади 800 квадратных метров. На месте работали 63 человека личного состава и 20 единиц техники. В 02:47 ликвидировали открытое горение. В 03:57 пожар полностью потушили, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU