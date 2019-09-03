На Кубани медики изменили ток крови, чтобы спасти 81-летнюю пациентку

СЕГОДНЯ 08:02 2019-09-03T08:02:45+03:00

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К врачам краевой больницы №2 обратилась пожилая 81-летняя женщина с критической ишемией нижних конечностей. Медики провели углубленное обследование и выяснили, что причиной всему – закупорка аорты. Но делать шунтирование основного сосуда женщине в ее возрасте было рискованно.

Хирурги сделали малоинвазивную операцию на правой ноге. Они наложили экстраанатомический шунт в обход закупоренной зоны, тем самым восстановив кровоток в правой ноге. Затем пациентке поставили стент, переходящий в терминальный отдел аорты. И в левой ноге кровоток восстановили.

- Операция прошла успешно, женщина уже выписана. Она покинула больницу самостоятельно, без посторонней помощи, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе минздрава Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU