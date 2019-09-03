На Кубани фермеры оказались на грани разорения из-за высокой аренды

СЕГОДНЯ 08:18 2019-09-03T08:18:56+03:00

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В Мостовском районе к депутату Наталье Костенко обратились трое фермеров-животноводов. Они рассказали, что оказались на грани разорения. В 2008 году фермеры заключили с департаментом имущественных отношений края договор аренды. Но в 2016 году кадастровая стоимость земель выросла в разы. Теперь они должны платить вместо десятков тысяч сотни.

Животноводы сделали уже все, что могут. Продали свое имущество, чтобы оплатить аренду. По их словам за 2016-2018 годы их долги составляют уже миллионы, продолжают расти с каждым днем, что грозит полным банкротством.

Пересмотреть кадастровую стоимость земли они не могут, это подвластно только собственнику - то есть администрации края. В суде их дело также прогорело, так как в договоре фермеры согласились с возможным изменением цены.

Проблема состоит в отсутствии разделения ставки арендной платы за использование пашен и пастбищ для скота. А на Кубани, где развитие животноводства – это стратегическая задача, фермеры повсеместно отказываются от пастбищ из-за высокой ставки арендной платы.

Как заявила Наталья Костенко, этот вопрос будет рассмотрен вместе с ответственными ведомствами. Возможно, потребуется выделить эту проблему в отдельный законопроект и рассмотреть его в ускоренном порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU