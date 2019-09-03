В Новороссийске в День города запустят воздушных змеев

СЕГОДНЯ 08:36 2019-09-03T08:36:49+03:00

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Фестиваль «Летящая мечта» состоится в небе над Новороссийском в День города. Это пройдет 15 сентября на площади Морского вокзала.

Всех жителей и гостей приглашают принять участие в мероприятиях, посвященных 181-летию со дня основания Новороссийска. Кроме представления будут также арт-инсталляции и увлекательные мастер-классы.

- Фестиваль проводится среди 5 категорий участников: организации и предприятия, образовательные учреждения, муниципальные учреждения, общественные организации и индивидуальный зачет, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе минкультуры Краснодарского края.

Дополнительно будут отдельные номинации: «Чудо змей», «Титан воздуха», «Летающая мечта», «Лучшая легенда», «Иноземный змей», «Праздничный змей».

ИСТОЧНИК KP.RU