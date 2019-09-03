Температура воды в Черном море 3 сентября: в Адлере и Сочи теплее всего
На курортах Краснодарского края царит прекрасная погода, а температура воды в Черном море еще летняя.
Теплее всего вода Черного моря в Адлере, Сочи и Туапсе – 26,5 градусов. В Джубге на 0,2 градуса меньше – 26,3 градусов. В Геленджике – 25,4 градусов.
В Анапе температура воды немного ниже – 24,1 градуса, а Новороссийске – 24,6.
Азовское море прохладнее Черного. Температура воды в Темрюке 23,6 градуса, в Приморско-Ахтарске -22, а в Ейске – 21,7.
- На Азовском побережье ночью температура воздуха опустится до 19 градусов, днем 26…31 градус. На Черноморском побережье ночью до 18 градусов, днем жарко +32, - сообщили в пресс-службе краснодарского Гидрометцентра.
ИСТОЧНИК KP.RU