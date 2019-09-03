2019-09-03T09:54:58+03:00
Происшествия

В Туапсе 30-летний приезжий обворовал несколько квартир

Общий ущерб составил более 450 тысяч рублей
Александра ПОДУШКО
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В Туапсе 30-летний приезжий обворовал несколько квартирВ Туапсе 30-летний приезжий обворовал несколько квартирФото: Архив "КП"
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В дежурную часть Туапсинского района обратились местные жители. Они рассказали, что из их квартир пропали ценные вещи. Во всех случаях злоумышленник проникал в жилища потерпевших днем, через окно и похищал деньги, ювелирные изделия и бытовую технику. Общий ущерб составил более 450 тысяч рублей.

Полицейские опросили свидетелей, изучали записи камер видеонаблюдения, изъяли следы обуви и пальцев рук с подоконников и оконных рам.

- Вскоре на одной из улиц поселка Агой Туапсинского района задержали ранее судимого 30-летнего приезжего из Северо-Кавказского региона. Уже установлено его причастность к семи фактам краж. Подозреваемый находится в федеральном розыске с начала августа текущего в Черкесске, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по краю.

Мужчина заключен под стражу, на него завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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