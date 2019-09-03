В Краснодаре в ближайшие полтора года начнут строить 27 новых соцобъектов

СЕГОДНЯ 10:20 2019-09-03T11:38:03+03:00

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До конца 2019 года в краевой столице планируется начать возведение еще пяти объектов. Это школы в микрорайоне Гидростроителей, в Новознаменском и в Юбилейном, а также детсады на Героев-Разведчиков и Калинина. Об этом на аппаратном совещании в мэрии рассказал глава столицы Кубани Евгений Первышов.

Как сообщил Евгений Первышов, в ближайшие полтора года в городе начнут возводить 27 новых объектов. Это 15 детских садов и 12 школ. Уже идет подготовка проектов, часть находится на завершающей стадии.

- Строить будут как новые большие школы, так и корпуса к уже существующим, а также не забудут и про детские сады, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

По проекту образовательные учреждения будут рассчитаны от 1100 до 1550 мест в смену, дополнительные корпуса - от 300 до 400 мест. Планируется также построить самую большую в краевом центре школу на 1875 учеников. Новые детсады будут рассчитаны на 80-250 воспитанников.

Напомним, две новые школы начнут строить в Краснодаре в 2019 году. Это делают в рамках национального проекта «Образование».

ИСТОЧНИК KP.RU