В Туапсинском районе старшего электромеханика осудят за смерть коллеги
В Туапсинской транспортной прокуратуре утверждено обвинительное заключение по факту нарушения требований охраны труда.
- На 52-летнего уроженца Апшеронского района Краснодарского края завели уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть человека),- рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.
Мужчина работал старшим электромехаником тяговой подстанции. В силу своей должности он являлся ответственным за соблюдение требований охраны труда.
В мае этого года при во время ремонта на объекте обвиняемый не обеспечил безопасное проведение работ, что привело к смертельному травмированию электромеханика.
Уголовное дело направлено в Апшеронский районный суд Краснодарского края для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU