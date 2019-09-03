СЕГОДНЯ 10:37 2019-09-03T10:37:31+03:00

В Туапсинском районе старшего электромеханика осудят за смерть коллеги Фото: Архив "КП"

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В Туапсинской транспортной прокуратуре утверждено обвинительное заключение по факту нарушения требований охраны труда.

- На 52-летнего уроженца Апшеронского района Краснодарского края завели уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть человека),- рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

Мужчина работал старшим электромехаником тяговой подстанции. В силу своей должности он являлся ответственным за соблюдение требований охраны труда.

В мае этого года при во время ремонта на объекте обвиняемый не обеспечил безопасное проведение работ, что привело к смертельному травмированию электромеханика.

Уголовное дело направлено в Апшеронский районный суд Краснодарского края для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU