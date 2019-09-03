На время Формулы-1 в Адлере ограничат движение транспорта
- В период с 26 по 29 сентября в районе Олимпийского парка курорта будет изменена схема движения авто. Российский этап чемпионата мира FIA Формула-1 и автомобильные гонки на Сочи Автодроме в последний уикенд сентября, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.
Здесь установят специальные транспортные контрольно-пропускные пункты. С 07:00 26 сентября до 23:00 29 сентября будет ограничен проезд авто, не имеющих соответствующих аккредитаций:
- на Триумфальную перед КПП;
- заезд на ж/д станцию «Имеретинский курорт» с Чемпионов;
- на ул. Триумфальную перед отелем «Сириус парк отель»;
- заезд на ж/д станцию «Имеретинский курорт» с Казачьей и проезда Триумфального.
Также с 26 сентября до вечера 29 будет перекрыто движение на следующих участках:
- выезд с Журналистов на Триумфальную;
- выезд со Староохотничьей на Триумфальную;
- выезд с Перелетной на Триумфальную.
Гостей и жителей курорта просят учитывать временные ограничения при планировании отдыха и рабочих маршрутов.
ИСТОЧНИК KP.RU