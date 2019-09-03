СЕГОДНЯ 10:53 2019-09-03T10:53:02+03:00

На время Формулы-1 в Адлере ограничат движение транспорта

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- В период с 26 по 29 сентября в районе Олимпийского парка курорта будет изменена схема движения авто. Российский этап чемпионата мира FIA Формула-1 и автомобильные гонки на Сочи Автодроме в последний уикенд сентября, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Здесь установят специальные транспортные контрольно-пропускные пункты. С 07:00 26 сентября до 23:00 29 сентября будет ограничен проезд авто, не имеющих соответствующих аккредитаций:

- на Триумфальную перед КПП;

- заезд на ж/д станцию «Имеретинский курорт» с Чемпионов;

- на ул. Триумфальную перед отелем «Сириус парк отель»;

- заезд на ж/д станцию «Имеретинский курорт» с Казачьей и проезда Триумфального.

Также с 26 сентября до вечера 29 будет перекрыто движение на следующих участках:

- выезд с Журналистов на Триумфальную;

- выезд со Староохотничьей на Триумфальную;

- выезд с Перелетной на Триумфальную.

Гостей и жителей курорта просят учитывать временные ограничения при планировании отдыха и рабочих маршрутов.

ИСТОЧНИК KP.RU