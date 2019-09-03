В Анапе побывает робот-космонавт

СЕГОДНЯ 11:04 2019-09-03T11:04:26+03:00

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В Анапе в рамках пятой школы инженерно-управленческого кадрового резерва оборонной промышленности «Техноспецназ-2019» представят новейшие разработки в области отечественной робототехники. Увидеть их можно будет с 3 по 6 сентября 2019 года.

- В частности, посетителям покажут робота, который способен, рассматривая и анализируя мимику общающегося с ним человека, выявить лжет он или говорит правду, - пишут «Кубанские новости» со ссылкой на пресс-службу Союза молодых инженеров России.

Также в рамках мероприятия представят роботизированную платформу, используемую для минирования и разминирования сложных объектов без непосредственного участия человека. Одним из главных экспонатов станет прототип робота-космонавта, которого можно назвать конкурентом Федора. Последний не так давно прибыл на МКС, где принимает участие в ряде экспериментов.

Стоит добавить, что все роботы созданы с использованием только из деталей российского производства.

ИСТОЧНИК KP.RU