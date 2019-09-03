В Анапе мотоциклист влетел в иномарку

СЕГОДНЯ 11:06 2019-09-03T11:06:05+03:00

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В Анапе 2 сентября около 17:00 в районе 6-километра автодороги Анапа - Сукко произошло дорожно-транспортное происшествие.

- По предварительным данным, 35-летний мужчина гнал на мотоцикле «Ямаха», у него не было прав. В какой-то момент он выехал на полосу встречного движения и влетел автомобиль марки «Фольксваген», - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

В результате происшествия мотоциклист с травмами был госпитализирован. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

На дорогах региона 2 сентября зафиксировано 27 ДТП, в которых один человек погиб и 32 получили ранения различной степени тяжести. В крае произошло 9 наездов на пешеходов, в них один человек погиб и 8 были травмированы.

ИСТОЧНИК KP.RU