В кубанском аэропорту у пассажирки изъяли дорогую косметику

СЕГОДНЯ 11:19 2019-09-03T11:19:53+03:00

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В аэропорту Анапы произошел инцидент с пассажиркой, которая в результате лишилась дорогих косметических продуктов. Их изъяли при прохождении ею предполетного контроля. В сумке у женщины находилось несколько емкостей с брендовыми духами и туалетной водой. По правилам их можно провозить в ручной клади только в емкостях, объем которых не превышает 100 мл. Однако сдать сумку в багаж пассажирка не успела.

- Из-за сбоя в системе компании «Победа» не прошла оплата за услугу «Выбор места». Пока сотрудники выясняли причину, закончилась регистрация и самолет мог улететь без меня. Пришлось бежать на посадку, - сообщила РИА «Регион online» пассажирка.

Во время прохождения контроля сотрудница досмотра изъяла большую часть принадлежащей женщине косметики. При этом, как уверяет пассажирка, предпочтение отдавалось именно дорогим брендам. А вот более дешевые сотрудницу досмотровой зоны не заинтересовали, хотя и находились в емкостях по 500 мл., что напрямую нарушает требования безопасности. Так как женщина боялась опоздать на рейс, то она не стала предъявлять претензий.

ИСТОЧНИК KP.RU