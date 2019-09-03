Имя знаменитого сочинца присвоят художественному музею

СЕГОДНЯ 11:35 2019-09-03T11:35:35+03:00

Сейчас ведется работа по подготовке соответствующих документов

Изменить размер текста: A A

В Сочи музей будет носить имя Народного художника РСФСР, академика Академии художеств СССР Дмитрия Жилинского. Его полотна находятся в постоянной экспозиции Государственной Третьяковской галереи

- С просьбой помочь увековечить его память в родном городе обратилась вдова художника Венера Жилинская. Соответствующее письмо направили в адрес главы города и председателя Городского Собрания, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Хотели установить памятную доску или дать название улице, площади,но в итоге коллектив Сочинского художественного музея принял решение присвоить имя автора этому учреждению культуры. Сейчас ведется работа по подготовке соответствующих документов.

ИСТОЧНИК KP.RU