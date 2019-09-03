В сочинской гимназии мальчики и девочки будут учиться раздельно

СЕГОДНЯ 11:57 2019-09-03T11:57:10+03:00

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В Сочи на базе всероссийского госуниверситета юстиции начала работу новая гимназия. Интересно, что здесь мальчики и девочки обучаются раздельно. Такую форму получения знаний отменили на курорте с 1 сентября 1954 года.

- Дети обучаются по изданиям, которые выпускались в России до революции 1917 года и Советских времен. Естественно, что они адаптированы к современным реалиям. Также в учебном заведении под запрет попали шариковые ручки – дети пишут настоящими перьями, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Это не единственные особенности гимназии. Решено, что мальчикам и девочкам пойдет на пользу раздельное обучение. Они могут пообщаться только во время перемен и обедов в столовой. По мнению педагогов, это положительно скажется на процессе получения и усвоения знаний. В этом году учениками гимназии стали 16 первоклашек.

ИСТОЧНИК KP.RU