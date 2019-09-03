2019-09-03T12:05:39+03:00
Происшествия

В Туапсинском районе мужчина вырастил во дворе 88 кустов конопли

Ему грозит до двух лет тюрьмы
Александра ПОДУШКО
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В Туапсинском районе мужчина вырастил во дворе 88 кустов коноплиВ Туапсинском районе мужчина вырастил во дворе 88 кустов коноплиФото: Архив "КП"
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Сотрудники Кривенковского поселкового отделения проверили 45-летнего местного жителя. У них была информация о том, что он выращивает коноплю во дворе.

- Правоохранители осмотрели территорию дома мужчины. На его приусадебном участке было более 80 растений, по внешним признакам схожих с коноплей. Каждый куст прополот и полит, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Экспертиза подтвердила, что это марихуана. Подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции. мужчина выращивал коноплю, чтобы изготовить из нее наркотик для личного употребления.

На него завели уголовное дело по части 1 статьи 231 УК РФ (Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества). В тюрьме он может провести около двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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