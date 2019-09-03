В Новороссийске капитально ремонтируют мост через реку Цемес

СЕГОДНЯ 12:13 2019-09-03T12:13:17+03:00

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В новороссийском поселке Цемдолина начался капитальный ремонт моста через реку Цемес по улице Ленина. Ожидается, что работы завершат 1 апреля 2020 года.

- Автомобилистов просят быть внимательными и осторожными, а также заранее выбирать альтернативные маршруты поездок, - сообщается на официальной странице ОГИБДД Управления МВД России по Новороссийску в Инстаграм.

Стоит добавить, что данный объект располагается на участке федеральной трассы «Новороссийск-Керчь».

Напомним, в период с 26 по 29 сентября в районе Олимпийского парка курорта будет изменена схема движения авто. Российский этап чемпионата мира FIA Формула-1 и автомобильные гонки на Сочи Автодроме в последний уикенд сентября. Здесь установят специальные транспортные контрольно-пропускные пункты. Гостей и жителей курорта просят учитывать временные ограничения при планировании отдыха и рабочих маршрутов.

ИСТОЧНИК KP.RU