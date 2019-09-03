В Сочи парень покончил с собой после ссоры с девушкой
Сочинским правоохранителям 27 августа поступило сообщение о том, что в Адлерском районе обнаружено тело молодого человека без признаков жизни. На место незамедлительно выехал наряд и сотрудники скорой.
Медики попытались провести реанимационные действия, чтобы парень пришел в себя, но это было тщетно. Врачи констатировали его смерть.
- Как удалось выяснить, 27-летний молодой человек приехал на отдых с девушкой. Соседи рассказали, что они накануне поругались. Это могло повлиять на поведение парня, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.
Сейчас полицейские уточняют все обстоятельства происшествия, выясняют личность девушки. После всех проверок будет дано процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU