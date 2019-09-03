СЕГОДНЯ 12:13 2019-09-03T12:13:49+03:00

В Сочи парень покончил с собой после ссоры с девушкой Фото: Архив "КП"

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Сочинским правоохранителям 27 августа поступило сообщение о том, что в Адлерском районе обнаружено тело молодого человека без признаков жизни. На место незамедлительно выехал наряд и сотрудники скорой.

Медики попытались провести реанимационные действия, чтобы парень пришел в себя, но это было тщетно. Врачи констатировали его смерть.

- Как удалось выяснить, 27-летний молодой человек приехал на отдых с девушкой. Соседи рассказали, что они накануне поругались. Это могло повлиять на поведение парня, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Сейчас полицейские уточняют все обстоятельства происшествия, выясняют личность девушки. После всех проверок будет дано процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU