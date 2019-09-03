В Краснодаре заменят оборудование на ливневых канализационных насосных станциях

СЕГОДНЯ 12:25 2019-09-03T12:25:54+03:00

Работы в 2019 году проведут на 14 объектах

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В Краснодаре продолжаются работы по приведению в порядок сетей городской ливневой канализации. В 2019 году запланированы работы на 14 насосных станциях. Здесь заменят отслужившее свой срок оборудование.

- На городских КНС появятся 20 современных насосов, 7 шкафов управления, там, где необходимо, проведут ремонт помещений, - рассказали «КП»-Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Стоит отметить, что ливневая канализация краевой столицы протянулась на 850 км. В рабочем состоянии ее поддерживает почти 100 насосных станций, которые перекачивают воду.

Помимо этого, в городе продолжает работать недавно созданная муниципальная служба по содержанию ливневого хозяйства. Ее специалисты чистят магистральные коллекторы и дождеприемных колодцев от грязи, ила и бытового мусора. До конца года они приведут в порядок около 80 км сетей.

ИСТОЧНИК KP.RU