В Сочи открыли первые кадетские классы

СЕГОДНЯ 12:26 2019-09-03T12:26:51+03:00

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В Сочи в День знаний торжественно открыли профильные кадетские классы войск национальной гвардии РФ. Они появились в гимназии №5, в общеобразовательных школах №18 и №66.

- Теперь наряду с предметами, обязательными для изучения в рамках программы, ученики этих классов будут углубленно изучать право и историю, а под руководством офицеров Росгвардии им предстоит заниматься строевой и физической подготовкой, военными дисциплинами, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Также сочинские омоновцы два раза неделю будут проводить занятия в школе №18 согласно расписанию, и раз в месяц ребята будут сами посещать отряд.

ИСТОЧНИК KP.RU